ДТП з трагічними наслідками на Воловеччині

На Воловеччині у ДТП загинуло три особи, одна людина в комі. На трасі Київ-Чоп зіткнулись легковик «Шкода Октавія» на київських номерах і вантажІвка «ДАФ», за кермом якої перебував житель Львівщини. Як встановили правоохоронці, водій «Шкоди», 27-річний киянин, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там машина на швидкості врізалася в каміон. Внаслідок ДТП на місці загинули 25-річна дружина водія «Шкоди» та 22-річний пасажир. Ще один пасажир, віком 21 рік, помер в реанімації Воловецької лікарні. Сам водій перебуває в комі, за його життя борються лікарі. Водій каміона значних тілесних ушкоджень не отримав. Розпочато досудове розслідування, повідомили у відділі комунікації Закарпатської поліції.

Поділитися:









