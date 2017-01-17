Обласна дитяча лікарня отримала нове медичне обладнання вартістю понад 3 мільйона гривень

Медичне обладнання вартістю понад три мільйони гривень. Обласна дитяча лікарня отримала дороговартісне устаткування від американських благодійників. Завдяки цьому закарпатські медики зможуть на місці оперувати дітей із захворюваннями хребта. Досі такі операції проводили лише в Києві, Хркові та закордоном. Перші оперативні втручання медики планують зробити вже за два місяці. Проведуть їх фахівці з сусідніх держав разом з нашими лікарями. Якщо все пройде успішно, то за через 6-7 днів дитина зможе нормально ходити. Медики кажуть: кількість пацієнтів із захворюваннями хребта на Закарпатті зростає з кожним роком.

Поділитися:









