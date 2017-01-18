Галина Танай та Валентин Кузан про освітню платформу «Nomen» . Ранок на Тисі (18. 01. 2017)

Гості студії – співзасновники освітньої платформи «Nomen» Галина Танай та Валентин Кузан розповіли про передісторію заснування організації. Завдяки її зусиллям в Ужгороді впроваджується неформальна освіта, яка дає змогу по-новому подати змістовну та суспільно-важливу інформацію. Перша лекція відбудеться вже цієї суботи 20 січня, доповідачем якої стане доктор історичних наук Ігор Тодоров. Тема лекції «Геополітика Закарпаття: можливості та виклики». Більше про запропоновані заходи дивіться у відео.

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