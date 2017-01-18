18 січня -75-у річниця від початку вивезення українців на примусові роботи до Німеччини

Сьогодні в Україні відзначають 75-у річниця від початку вивезення українців на примусові роботи до Німеччини. Перші українці опинилися на німецькій примусовій роботі ще влітку 1939-го. Це були мешканці Закарпаття, яких вивозили на роботу до Австрії. За приблизними підрахунками до нацистської Німеччини вивезли від півтора до двох з половиною мільйонів українців. Перебуваючи на роботах у Третьому рейху, “остарбайтери” виснажливо працювали, голодували, помирали від інфекційних хвороб і виснаження. Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі у 1946 році визнав примусову працю іноземців в нацистській Німеччині, злочином проти людяності та порушенням норм міжнародного права.

Поділитися:









