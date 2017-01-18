Особам, що постраждали під час Революції Гідності, надаватимуть статус інваліда війни

18 січня, Кабінет Міністрів України схвалив внесення змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Особам, які стали інвалідами внаслідок ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, законом передбачено надання статусу інваліда війни. Водночас бiльшiсть постраждалих учасників цих акцій протесту, які не отримали інвалідність, не мають законодавчо визначеного статусу. Це унеможливлює отримання ними пільг, передбачених Законом. Аби забезпечити належний рівень соціального захисту та гарантій усім зазначеним особам Мінсоцполітики ініціювало внесення відповідних змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Уряд цю пропозицію підтримав.

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