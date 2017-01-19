Процесс 3. “Зеркала времени” (15.01.2017)

“Процесс-3. Новейший реализм”, именно под таким названием открыта экспозиция в арт-центре “Галерея ИЛЬКО”. Эта выставка является завершающей в трилогии исследования метаморфоз и трансформаций творческих процессов в условиях перемен.

Серия выставок “Процесс” – это попытка, вернуться к сущностям вещей. Концептом этих экспозиций является новейший реализм в детерминированном смысле, говорят организаторы. Пронизана духом нашего края, она выводит нас на новые точки отсчета, сохраняя при этом феноменологические связи с миром.

Этим же заключением организаторы стремятся перейти к новому отсчету времени в истории закарпатского изобразительного искусства, формированию новой парадигмы, способной войти в завтрашний день с собственными взглядами и позицией.

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