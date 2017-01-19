Зареєстровано юридичну особу ПАТ НСТУ

19 січня 2017 року публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» зареєстровано як юридичну особу і припинено юридичну особу НТКУ.

Про це сайту «Суспільне мовлення» повідомив голова Держкомтелерадіо, голова комісії з перетворення НТКУ в НСТУ Олег Наливайко.

«Сьогодні історичний момент у розбудові медіасфери нашої держави. Згідно з дорожньою картою другого етапу перетворення державної телерадіокомпанії України в суспільну відбулась реєстрація юридичної особи Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Довгі десятиліття ми йшли до нашої журналістської мети, а з 2005 року створення Суспільного мовника і реформування друкованих державних і комунальних видань ще й стало добровільним зобов’язанням України перед Радою Європи, після доєднання до європейської родини. В минулому році ми розпочали реформування друкованих ЗМІ, яке маємо завершити згідно закону до кінця 2018 року. І ось тепер, створення повноцінного суспільного мовника. Це ще два впевнених і свідомих кроки на шляху до наших європейських прагнень, на шляху до виконання вимог Революції Гідності.

Ближчими днями запрацює Наглядова рада НСТУ і ми всі разом розпочнемо створення майбутнього взірця і лідера медіа сфери. Для цього все є: професійна і патріотична Наглядова рада, великий професійний колектив, який прагне змін, значно збільшене владою фінансування. Я не маю сумнівів, що НСТУ буде профінансовано мовником у повному обсязі і згідно закону.

Ми маємо повну політичну підтримку Президента, парламенту, уряду, медіа спільноти, а найголовніше – суспільства, яке прагне реформ. Медіасфера демонструє гарний темп, ефективність і вміння доводити до перемоги розпочаті справи», – зазначив Олег Наливайко.

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