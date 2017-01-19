Флешмоб “Лопатою” запустили ужгородці

Небайдужі Ужгородці в соціальних мережах запустили новий флешмоб. Робоча назва якого «Лопатою». Необхідно почистити ділянку біля свого будинку та сфотографуватися і передати естафету іншим 5 друзям в Ужгороді. Ініціатор «великого прибирання» приватний підприємець Олексій Дума. Коли почалися снігопади чоловік прибрав не лише біля власного будинку, а й біля свого магазину та навіть більше. За півтори години самотужки прочистив кілька метрів. Таким чином показав, зробити місто чистим та охайним можна. Для цього потрібно лише бажання і .. лопата. Чоловік і гадки не мав, що його посил набере таких обертів. Естафету залюбки передають в соціальній мережі.

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