Закарпатці вшановують річницю “Вогнехреща”

19 січня 2014 року увійшло в історію Революції гідності як Вогнехреща. Нагадаємо, обурені ухваленням диктаторських законів 16-го січня активісти вирушили з Майдану до Парламенту. Втім, силовики перекрили вулицю Грушевського біля стадіону Динамо. Активісти намагалися прорватися, тоді проти них застосували сльозогінний газ, світло-шумові гранати та навіть водомети, хоча температура повітря того дня була мінус вісім за Цельсієм. То ж мітингувальники відповіли камінням та коктейлями Молотова. Вулиця Грушевського перетворилася на суцільну ковзанку, на якій палали вантажівки й автобус Беркуту. До ночі рахунок постраждалих уже йшов на десятки. Активна фаза протистояння на Грушевського тривала від 19-го до 22 січня 2014-го року. За деякий час від цих сутичок із силовиками загинули перші Герої Небесної Сотні: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський.

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