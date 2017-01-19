Головне територіальне управління юстиції у Закарпатській області – звітує

Головне територіальне управління юстиції у Закарпатській області прозвітувало про роботу у 2016 році. Один з основних напрямків діяльності закарпатської юстиції – сфера державної реєстрації актів цивільного стану. Так, за даними управління минулого року на Закарпатті народилося 13 580 малят, пішло з життя 12 з половиною тисяч закарпатців, одружилося 6 тисяч пар, а от розлучилося 350. Минулого року скористалися закарпатці і такими послугами управління, як отримання свідоцтв про народження у пологовому будинку та електронним сервісом з проставлення апостИлю. З 11 січня 2017 року Закарпатську область, зокрема місто Ужгород, включено до пілотного проекту «шлюб за добу».

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