В Ужгороді відкриють виставку пам’яті Гаврила Глюка

Мистецтво не помирає, а з роками лише удосконалюється і набуває більшої ваги. Яскравий приклад – Гаврило Глюк – відомий український живописець. Цього річ йому б виповнилося 105 років. Найбільше митець полюбляв писати полотна про життя простого люду. Його картини знаходяться у виставкових залах та приватних колекціях по всьому світу. 9 лютого рідні та близькі Гаврила Глюка відкриють в Ужгороді виставку пам`яті видатного митця. На ній представлять картини, які закарпатські поціновувачі мистецтва в останнє бачили 25 років тому. Триватиме виставка місяць.