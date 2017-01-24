“Ужгородська палачінта” запрошує друзів

Готуємося їсти млинці. 11-го та 12-го лютого в обласному центрі відбудеться традиційний фестиваль «Ужгородська палачінта». Популярний кулінарний захід організовують вже ввосьме. Головна мета свята – підтримання українських та закарпатських традицій. На відвідувачів чекає низка новацій. Вперше до млинців подаватимуть традиційний закарпатський леквар. Ще однією новинкою буде спортивне змагання важкоатлетів «Залізна палачінта». На фестивалі працюватимуть і волонтери. Вони збиратимуть кошти на потреби закарпатських військових. Частину коштів виручених від продажу млинців підприємці також передадуть на потреби армії.