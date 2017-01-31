На волі, але тільки вдень. Іштвану Цапу обрали міру запобіжного заходу на період досудового розслідування у вигляді домашнього арешту. Відтак першому заступнику Ужгородського міського голови заборонено покидати домівку в період з 20 години вечора до 8 ранку. Попередньо суд задовольнив клопотання представника прокуратури та слідчого щодо відсторонення підозрюваного від виконання посадових обов’язків. Запобіжні заходи діятимуть до 30 березня включно.