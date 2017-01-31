Закарпатці продовжують віджиматися на підтримку бійців АТО. Естафету мукачівські прикордонники передали своїм колегам з Чопського прикордонного загону. Віджимаються від підлоги і працівники прокуратури Закарпаття. Таким чином правоохоронці підтримали усіх воїнів. Мета всесвітнього флешмобу привернути увагу до соціальних та психологічних проблеми військових, які після збройних конфліктів повертаються до мирного життя. 22 саме стільки щодня за даними департаменту США у справах ветеранів скоюють самогубство через проблеми з адаптацією.