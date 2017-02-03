Водна стихія на Закарпатті. “Зона особливої уваги”. Анонс (03.02.17)

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Водна стихія на Закарпатті. “Зона особливої уваги”. Анонс (03.02.17)

Крига скресла. На основних водних артеріях області спостерігається потужний льодохід. Річки вийшли з берегів. Льодові брили засипали обійстя. Підтоплені дворові господарства. Найбільше від стихії потерпають: Рахівський. Тячівський, Хустський, Іршавський, Мукачівський та Перечинський райони. Про проходження льоду річками Закарпаття дивіться сьогодні в програмі «Зона особливої уваги» о 19.25 в прямому ефірі на телеканалі «Тиса-1». Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації телефонуйте за номерами 095 359 77 79 та (0312) 61-61-91

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