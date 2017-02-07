Викрито групу осіб, які збували наркотики в Ужгороді

В Ужгороді під час збуту наркотиків викрито групу до якої входив працівник міського відділу поліції. Зараз усіх учасників затримано, проводяться слідчі дії. Відповідно до Кримінального Кодексу України незаконне придбання, зберігання, збут наркотичних речовин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Попередньо встановлено, що затриманий капрал поліції отримав від інших учасників групи наркотичний засіб – метамфетамін на суму дві з половиною тисячі гривень із метою подальшого збуту.

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