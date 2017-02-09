Врятувати Едварда Чікоша. Засуджений в Єгипті на 25 років ужгородець чекає допомоги від України. До ув’язнення чоловік успішно займався туристичним бізнесом, але шість років тому, в 2011-му його звинуватили в тероризмі та шпіонажі. Все через те, що на єгипетському кордоні затримали ізраїльтянина, який намагався незаконно перевезти зброю і патрони у дерев’яному хресті. Порушник заявив, що віз їх для турфірми, якою керував Едвард Чікош. Ужгородець свою причетність заперечує, але не має права подати апеляцію. Вже шість років чоловік відбуває покарання в жахливих умовах єгипетських в’язниць. Зараз друзі та близькі Едварда Чікоша сподіваються на українських дипломатів, адже тільки в їхній компетенції визволити нашого співвітчизника.

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