Мова і нацменшини. Чого чекати від нових законопроектів про мову.

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Мова і нацменшини. Чого чекати від нових законопроектів про мову.

На початку 2017 року у  Верховній Раді зареєстрували три законопроекти про мову, які передбачають обов’язкове використання української в державних органах, закладах освіти, засобах масової інформації, а також  кінематографі, театрі  та книговидавництві. У законопроектів зараз багато прихильників і так само тих, хто негативно ставиться до жорсткої, на їхню думку, українізації. До прикладу, нацменшини вже відреагували та вирішили скласти резолюцію і направити її до Верховної Ради. Чого чекати від законопроектів і чи будуть вони зрештою прийняті  – дізнавалася Марія Лукей.

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