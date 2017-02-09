Найближчі два дні рятувальники радять утриматись від походів у гори. У зв’язку зі снігопадами, у Карпатах зберігається третій, тобто значний рівень лавинної небезпеки. З метою попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загубленням людей у горах та сходження лавин, працівники ДСНС закликають мешканців та відпочивальників утриматися від походів у Карпати до покращення синоптичної ситуації. А всі туристичні групи перед походами просять реєструватись у найближчих рятувальних пунктах.

Поділитися:









