Творчий вечір закарпатського письменника Дмитра Кешелі. “Територія творчості”

На Закарпатті відбулася зустріч відомого українського письменника та драматурга Дмитра Кешелі із читачами Перечинщини.

У міській бібліотеці Перечина організували невеличкий літературний вечір аби усі охочі мали змогу поспілкуватися з живим класиком закарпатської української літератури. Адже як зазначили організатори заходу- творчість Дмира Кешелі є близькою для закарпатських читачів, у книгах автора кожен знайде щось для себе, разом із літературними героями читач переживає непідробні емоції, потрапляє у світ художніх образів майстерно створених Дмиром Кешелею.

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