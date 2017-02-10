На честь Гаврила Глюка відкрили виставку

Людиною світла – був як у житті так і у творчості видатний закарпатський художник, корифей крайової школи малярства – Гаврило Глюк. До стопяти –річчя від дня народження митця в обласному художньому музеї відкрили виставку робіт заслуженого діяча мистецтв України. До експозиції увійшли близько 60 пейзажів та портретів. Окремим розділом представлені і графічні твори. Також на виставці є роботи, надані Благодійним фондом імені Гаврила Глюка. Творчість митця стала яскравим явищем не лише в межах закарпатської школи живопису, а й для всієї України, зауважили організатори виставки.

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