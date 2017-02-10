Іштван Цап вніс заставу, розміром 240 000 грн.

Цапа під арешт. Апеляційний суд Закарпатської області змінив запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі двохсот сорока тисяч гривень першому заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу, якого, нагадаємо, підозрюють у хабарництві. Попередньо прокуратура просила встановити заставу у розмірі 800 тисяч гривень, а вже на сьогоднішньому засіданні озвучила суму втричі більшу, апелюючи до впливових соціальних зв’язків підозрюваного. Апеляційну скаргу прокуратури суд задовольнив, однак тільки частково. Вже по обіді з’явилась інформація про те, що за підозрюваного внесли заставу. В Апеляційному суді Закарпатської області цей факт підтвердили. Тож за грати Іштван Цап на час досудового слідства таки не потрапить.

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