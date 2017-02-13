Ужгородська палачінта. Спеціальний репортаж (13.02.17)

В Ужгороді смакували палачінти усі вихідні. Увосьме гастрономічний фестиваль Ужгородська палачінта відбувся в місті. Вже традиційно в Боздошському парку можна було скуштувати млинці із різномантінимим начинками – з десяток різних начинок. Цінова політика цьогоріч варіювалась від 5 до 35 гривень за порцію палачінт. Окрім смаковової частини на фесті відбувалися розважальна програма та конкурси. А золоту палачінтовку отримала кухня “Ведмежий острів” Руху підтримки закарпатських військових. Цьогоріч за неї боролись 13 кухарів і стільки ж локацій. Детально про палачінту у матеріалі наших журналістів.

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