У селі Геча відбувся фестиваль різників-гентешів

Гурманів цими вихідними збирало село Геча Берегівського району. Тут відбувся 11 Міжнародний фестиваль різників-гентешів. Цього року він дещо відрізнявся від попередніх. Тепер свиней різали не на фестивалі, а м’ясо різники привозили з дому. Для відвідувачів учасники змагання готували гурку, кров’янку, сало, шкварки, а також бограч і гуляш. До наїдок подавали напої – домашню горілку та глінтвейн. За право називатися найкращими гентешами боролися 13 команд із Берегівського, Мукачівського, Ужгородського районів та угорського села Локітелек.

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