В Ужгороді відбувся фестиваль “Палачінта”

В обласному центрі відбувся традиційний гастрономічний фестиваль «Ужгородська палачінта». В Боздоському парку вправні кулінари приготували для гостей чималу кількість млинців з нАчинками на будь який, навіть найбільш вибагливий, смак. Ціни коливались від 5 до 35 гривень за порцію. Золоту палачінтовку отримала кухня «Ведмежий острів» Руху підтримки закарпатських військових. Цьогоріч за неї боролись 13 кухарів і стільки ж локацій. Детально про « Ужгородську палачінту» у матеріалі Нелі Янчук.

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