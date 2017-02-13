В Ужгороді відбувся фестиваль “Палачінта”

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В Ужгороді відбувся фестиваль “Палачінта”

В обласному центрі відбувся традиційний гастрономічний фестиваль «Ужгородська палачінта».  В Боздоському парку вправні кулінари  приготували для гостей чималу кількість млинців з нАчинками на будь який, навіть найбільш вибагливий, смак. Ціни коливались від 5 до 35 гривень за порцію. Золоту палачінтовку отримала кухня «Ведмежий острів» Руху підтримки закарпатських військових. Цьогоріч  за неї боролись 13 кухарів і  стільки ж локацій. Детально про « Ужгородську палачінту»  у матеріалі Нелі Янчук.

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