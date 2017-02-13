Тютюнова контрабанда

1160 пачок сигарет «Ротманс» з акцизною маркою України намагався перевезти угорець в пункті пропуску «Вилок». Прикордонники Мукачівського загону перевірили два автомобілі, якими прямували громадяни Угорщини. Під час поглибленого огляду правоохоронці виявили приховані тютюнові вироби. Сума оцінки вилучених сигарет склала 22 тисячі гривень. Водію іншої автівки запропонували заїхати до боксу поглибленого огляду. Однак чоловік не просто проігнорував правоохоронців, а спробував втекти з КПП. Прикордонники одразу застосували заходи з примусової зупинки транспортного засобу, в результаті чого в авто пробито всі чотири колеса, а також пошкоджено лобове скло та бокове дзеркало. Автомобіль затримано, встановлюються обставини правопорушення.

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