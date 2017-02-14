Виставка до 105 річчя від дня народження Гаврила Глюка. “Територія творчості” (14.02.17)

В обласному художньому музеї ім. Йосипа Бокшая розгорнуто експозицію до 105 –річниці від Дня народження художника Гаврила Глюка.

Людиною сонця – був як і у житті та й у творчості видатний закарпатський художник, корифей крайової школи малярства – Гаврило Глюк. 105 років від Дня народження видатного митця рідні та знайомі Гаврила Глюка, вирішили вшанувати виставкою художніх робіт, яка діє у музеї ім. Йосипа Бокшая. До експозиції увійшли близько 60-ти пейзажів та портретів. Окремим розділом представлені і графічні твори митця. Також на виставці є роботи, надані благодійним фондом ім. Гаврила Глюка. Ініціатори виставки кажуть, хотіли подарувати закарпатцям тепло і добро, яким усе життя ділився з оточуючими

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