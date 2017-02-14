“Маєте сумніви в якості газу? – замовте відповідний аналіз”

За останній рік ціна на природний газ зросла до шести тисяч восьмисот сімдесяти дев’яти гривень. Однак з підняттям тарифу на блакитне паливо збільшилася й кількість незадоволених його якістю. Проте в ПАТ “Закарпатгаз” коментують: постійно контролюють компонентний склад та калорійність природного газу, який поставляють споживачам. Паливо транспортується магістральними газопроводами високо тиску, опісля потрапляє до системи розподільних мереж «Закарпатгазу». Фахівці зазначають: здійснювати будь-які технічні маніпуляції з паливом неможливо, адже це може призвести до аварії чи вибуху. Однак, якщо споживач сумнівається в якості газу, він може самостійно замовити відповідний аналіз.

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