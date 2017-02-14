Рівень води у річках Закарпаття поступово знижується

Закарпаття потроху оговтується від нещодавньої негоди. Рівень води у річках поступово знижується. Однак, у четвер і п’ятницю поблизу спільного українсько-угорського кордону на річці Тиса спостерігалися льодові затори, які спричинили підняття рівня води. Голова затору знаходилась в Угорщині, а його протяжність сягала декілька десятків метрів. Зараз льодовий затор посунувся і тепер не впливає на рівень води у річках Закарпаття. Зберігається невеликий паводок на річці Латориця, його пік уже минув.

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