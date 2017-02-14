До кінця року в Ужгороді може з’явитися льодова арена. Українські спеціалісти разом із колегами з чеського архітекторського бюро вже завершили етап ескізного проектування. Європейську компанію обрали через те, що вона володіє усіма сучасними технологіями, ресурсами та досвідом для того щоб спроектувати не тільки гарну арену, але й багатофункціональну та з енергозберігаючими технологіями. Ковзанка з’явиться наприкінці року і буде частиною великого проекту, реалізація якого відбуватиметься у кілька етапів.

Поділитися:









