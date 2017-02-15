15 лютого Християни східного обряду відзначають Стрітення Господнє – одне з 12 головних церковних свят. За Євангелієм, цього дня маленького Ісуса принесли в Єрусалимський храм для обряду посвячення Богу. Сталося це на сороковий день після Його народження. У храмі Христа зустрів праведний старець Симеон. Взявши на руки Ісуса, він заявив, що цей малюк стане Спасителем роду людського. Таким чином, Стрітення вважається знаковою зустріччю Старого та Нового Завіту і знайомством людства з новим Месією. У народі Стрітення також здавна сприймають як зустріч зими з весною.

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