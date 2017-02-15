Тетяна Лебедєва стала головою наглядової ради ПАТ НСТУ

8 лютого 2017 року на засіданні членів наглядової ради ПАТ НСТУ Тетяну Лебедєву обрано головою наглядової ради Суспільного мовлення.

На голову наглядової ради НСТУ було висунуто Тетяну Лебедєву, Тараса Шевченка, Світлану Остапу, Євгена Глібовецького. Світлана Остапа та Євген Глібовицький зняли свої кандидатури, мотивуючи своє рішення тим, що головою наглядової ради має бути представник не від депутатських франкцій та груп, а від громадських об’єднань та асоціацій.

Заступника голови наглядової ради НСТУ, секретаря і двох голів комітетів – комітету з питань аудиту та комітету з питань призначень і винагород посадових осіб товариства обиратимуть на наступному засіданні, дата проведення якого уточнюється.

Заступник голови і секретар обираються строком на два роки та не можуть займати відповідну посаду більше двох строків поспіль, зазначено у Положенні про наглядову раду НСТУ.

Почесний президент Незалежної асоціації телерадіомовників, екс-член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Тетяна Лебедєва ввійшла до складу наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій, а саме від сфери журналістики. Її обрали 19 жовтня 2015 року на конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері журналістики, яка проходилав приміщенні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

За Тетяну Лебедєву учасники конференції віддали 27 голосів. Її кандидатуру підтримали три організації: колишня ГО «Телекритика» (27 квітня 2016 року ГО «Телекритика» змінила назву на ГО «Детектор медіа»), Інститут масової інформації та МГО «Європейська медіа платформа».

Нагадаємо, 19 січня 2017 року публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» зареєстровано як юридичну особу і припинено юридичну особу НТКУ.

Джерело.

Фото Віталія Носача