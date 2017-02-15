У Невицькій початковій школі вибухнув котел. Постраждалих нема.

У початковій школі в селі Невицьке на Ужгородщині вибухнув твердопаливний котел. У момент вибуху в приміщенні нікого не було – надзвичайна подія сталася до початку робочого дня. Першою помітила дим у котельні техпрацівниця. Жінка негайно повідомила керівника школи та вчителів. Осередок загорання працівники навчального закладу погасили ще до прибуття рятувальників. Остаточна причина пожежі та збитки встановлюються. Постраждалих нема. Загалом у закладі навчається десять дітей. В класних кімнатах залишилися старі кахельні печі. Тому школа й далі працюватиме в звичайному режимі.

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