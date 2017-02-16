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четвер, Лютий 16, 2017
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Підсумковий випуск новин “Вчасно” за 15.02.17
Підсумковий випуск новин “Вчасно” за 15.02.17
Лютий 16, 2017
Administrator
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Навігація записів
Рукотворні книжечки від учнів ЗОШ№8. “Дивосвіт” (14.0217)
Ірина Гармасій та Іван Фіцай презентували нигу “Фрагменти з майдану”. “Ранок на Тисі” (16.02.17)
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