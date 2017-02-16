535 пачок контрабандних цигарок виявили на митному посту “Тиса”.

У столах, що везли до Італії через митний пост “Тиса”, виявили контрабандні цигарки. Водій автомобіля «Mercedes-Sprinter», громадянин України, запевняв митників, що нічого не приховує. Однак автомобіль скерували у спеціально відведене місце, де оглядова група митників і прикордонників за допомогою сканера виявила 535 пачок цигарок. Вони були сховані у порожнинах п’яти столів. Сигарети та столи вилучено. Вартість тютюнових виробів становить 11235 гривень. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

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