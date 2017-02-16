Надзвичайні заходи на ринку електроенергії України почнуть діяти у п’ятницю, 17 лютого. Вони триватимуть один місяць, ідеться в розпорядженні уряду. Згідно з документом, “Укренерго” встановило вимоги щодо резерву потужностей і в разі потреби буде застосовувати графіки погодинного і аварійного вимкнення електроенергії. Нагадаємо, надзвичайні заходи Кабмін ввів 15 лютого для зменшення споживання вугілля антрацитової групи. Його Україна зараз не отримує через блокування залізничних сполучень з окупованою частиною Донбасу. Надзвичайні тимчасові заходи Уряд вводить для того, щоб не допустити або мінімізувати будь-які відключення.

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