Історії однієї війни. “Один з нас” (15.02.17)

1979-1989 роки – кровопролитна повномасштабна війна в Афганістані. Наслідки її жахливі: близько 1,5 мільйона, або 10% з числа населення країни загинуло. Офіційні втрати армії Союзу склали близько 15 тисяч військовослужбовців. 333-є пропали безвісти (з України загинуло 3280 військових і 80 пропали безслідно). У Афгані воювали понад 3 тисячі закарпатців, з яких загинуло 53 чоловіки й безвісти пропали чотири. Сьогодні ми розповімо 5 історій воїнів-інтернаціоналістів, які пройшли горнило афганської війни.

Поділитися:









