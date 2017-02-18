Перейти до контенту
субота, Лютий 18, 2017
Останні новини
"Хороші новини" (18.02.17) 2 випуск
"Угорські новини". Програма угорською мовою (16.02.17)
"Хороші новини" (18.02.17) 1 випуск
Реабілітаційного центру для інвалідів не буде?
Дитячі таланти. ''Пізній вечір''. (17.02.2017)
Новини
Редакції
Інформаційні програми
Ранок на Тисі
Програми для дітей та юнацтва
Художньо-публіцистичні програми
Суспільно-аналітичні програми
Студія Експеримент
Програми мовами національних меншин
Програми німецькою мовою
Програми румунською мовою
Програми словацькою мовою
Програми угорською мовою
Програми
Акценти
Актуально (румунською)
Актуально (словацькою)
Арт простір
Без коментарів
Бізнес-клас
Ваше здоров’я
Від суботи до суботи
Вітаємо піснею
Вчасно
Гаряча лінія
Горизонт
Громадський сектор
Дивосвіт
Зеркала времени
Зона особливої уваги
Кольорові сни
Креатив рум
Ласкаво просимо / Willkommen
Літературний монолог
Мистецтво жити
Молодіжний варош
На власні очі / Mit eigenen augen
Незвідане Закарпаття
Новини угорською / Hirek
Огляд подій
Один з нас
Showroom
Пізній вечір
Правова освіта
Про головне
Прогноз погоди
Пряма мова
Ранок на Тисі
Романо джівіпен
Румунське слово
Русинська родина
Сам собі господар
Словенські погляди
Соціальний фактор
Спеціальний репортаж
Спецпроекти до ювілейних та святкових дат
Спорт тайм
ТелеВимір
Територія творчості
Точка зору / Nézőpont
Фаребна дуга (словацькою)
Хороші новини
Хочузнайко
Час футболу
Шлях до себе
Шовкова косиця
TEEN TV
Z-Muse
Телепрограма
Поточний тиждень
Наступний тиждень
Тиса Online
Тиса FM
Тиса-FM Web-cam
Контакти
Реклама
Вакансії
Ви тут
Головна сторінка
>
Новини угорською / Hirek
>
“Угорські новини”. Програма угорською мовою (16.02.17)
“Угорські новини”. Програма угорською мовою (16.02.17)
Лютий 18, 2017
Administrator
Поділитися:
Навігація записів
“Хороші новини” (18.02.17) 1 випуск
“Хороші новини” (18.02.17) 2 випуск
Схожі записи
Лютий 16, 2017
Main redactor
0
“Угорські новини”. Програма угорською мовою (15.02.17)
Поділитися:
Новини угорською / Hirek
Лютий 16, 2017
Content Redactor
0
“Угорські новини”. Програма угорською мовою (14.02.17)
У програмі “Угорські новини” ви побачите, як пройшов фестиваль різників-гентешів у с.Гече. Поділитися:
Новини угорською / Hirek
Лютий 14, 2017
Administrator
0
“Угорські новини”. Програма угорською мовою (13.02.17)
Відкриття культурного центру Ужгородської районної організації КМКС в м. Чоп Поділитися:
Новини угорською / Hirek
Залишити коментар
Скасувати відповідь
Notify me of follow-up comments by email.
Notify me of new posts by email.