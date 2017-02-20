На 72 році після тяжкої хвороби пішов із життя Лев Луцкер.

Сумна звістка прийшла із Німеччини. На 72 році після тяжкої хвороби пішов із життя відомий театральний діяч, режисер, педагог, засновник КВН-івського руху на Закарпатті Лев Луцкер. За активну громадянську позицію та внесок у розвиток міста у минулому році йому було присвоєно звання “Почесний громадянин Ужгорода”. За останні роки він створив багато відеороликів, частина яких була присвячена рідному місту. Його пам’ятає не одне покоління “Школи радості”, котру він очолював. Наш телеканал висловлює щирі співчуття всім рідним та друзям цієї видатної людини.

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