Закарпатські видавці визнані найкращими

Цими вихідними підбили підсумки Всеукраїнського рейтингу “Книжка року– 2016.” Звання лауреатів виборювали понад 1000 видань з 11 міст України. Переможців визначала група із 76 експертів — провідних книгознавців, критиків, вчених, письменників та журналістів. Загалом у рейтингу визначили кращих з понад 65 видавництв. Закарпаття було представлене одним. Перше місце у номінації “Візитівка: краєзнавча та туристична література» отримав двотомник Флоріана Заплетала про унікальність Срібної Землі.