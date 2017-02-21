Сумочка для Оленки в техніці орігамі. “Кольорові сни”

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Сумочка для Оленки в техніці орігамі. “Кольорові сни”

У програмі “Кольорові сни” Людмила Іванівна із дівчинкою Оленкою навчать малят робити сумочку в техніці орігамі.

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