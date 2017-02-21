Прогноз погоди на 22 лютого 2017 року

22 лютого на Закарпатті хмарно з проясненнями, вночі часом сніг, вдень дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади. Вночі та вранці місцями туман. У горах подекуди: налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10, вдень місцями 15-20 м/с. Температура повітря вночі 1° тепла – 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у горах місцями вночі до 6°, вдень до 2° морозу.

В Ужгороді хмарно, часом опади, вночі сніг та мокрий сніг, вдень дощ. Вітер південний 5-10 м/с. Температура вночі близько нуля, вдень 3-5° тепла.

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