В Ужгороді відбулася прем’єра вистави “Задуши мене в обіймах”. “Територія творчості” (23.02.17)

Content Redactor
В Ужгороді відбулася прем’єра вистави “Задуши мене в обіймах”. “Територія творчості” (23.02.17)

В обласному академічному  українському музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв відбулася  прем’єра вистави “Задуши мене в обіймах”  Це вже четверта прем’єра нового театрального сезону, але перша у статусі академічного театру. Цього разу актори запропонували на осуд закарпатській публіці комедію  відомого турецького драматурга Азіза Несина «Задуши мене в обіймах». Вистава насичена контрастами — і весела й сумна водночас , а власне  – про любов, самотність і вічну молодість душі…Постановку вистави здійснив режисер Олександр Саркісьянц. Передбачено три акторські склади. На прем’єрі ж ролі зіграли провідні актори муздрамтеатру – Олександр Мавріц, Лариса Білак, Клара Берец.

Поділитися:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Схожі записи

Залишити коментар