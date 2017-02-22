Безоплатну правову допомогу відтепер можуть отримати більше громадян

Безоплатна вторинна допомога для переселенців, учасників АТО та соціально вразливих категорій громадян. Цього року коло осіб, котрі можуть скористатись таким видом правових послуг розширено. Відповідні зміни до законодавства внесли у січні 2017-го. Сьогодні відбувся круглий стіл між представниками регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги та організацій, що допомагають незахищеним верствам населення. У сьогоднішній ситуації в країні важливо налагодити співпрацю та успішно реалізовувати безоплатну правову допомогу саме для цих людей, – наголошують організатори.