Відключень електроенергії в Україні не буде. Принаймні до 20 березня.

Віялових відключень в Україні не буде. Принаймні до 20 березня. Про це йдеться на офіційному ресурсі «Укренерго». Запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ дозволять стабільно працювати. Завдяки зменшенню кількості працюючих блоків на антрацитовому вугіллі та іншим тимчасовим заходам, щодня державному підприємству вдається економити до 12 тисяч тон вугілля. Крім того, виробництво електроенергії на атомних станціях збільшили на 12 відсотків, що теж допоможе Україні уникнути відключень електроенергії.

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