Як в Ужгороді студенти самі себе пограбували.

Речі “пропили”, а поліції сказали, що стали жертвами злодіїв. Двоє студентів повідомили правоохоронців, що на набережній Незалежності на них напали дві невідомі особи та відібрали особисті речі, де були документи, кредитні картки та готівка. Співробітники кримінальної поліції Ужгорода з’ясували, що студентів ніхто не грабував. Вони втратили свої речі з власної необережності, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Історію про крадіжку вигадали, аби уникнути конфлікту з батьками. Тепер студентам за неправдиве повідомлення про вчинення злочину загрожують виправні роботи, обмеження, або позбавлення волі.

Поділитися:









