Депутата Закарпатської облради Романа Каптолу спіймали на хабарі

На хабарі в сумі 400 -сот доларів затримали депутата Закарпатської обласної ради, який також займає посаду головного виконавця відділу Державної виконавчої служби Тячівського районного управління юстиції. Про інцидент повідомили в обласній прокуратурі. В списках депутатів обласної ради тільки одна людина працює у відповідній структурі. Підозрюють у хабарництві депутата Романа КаптОла. Вказані гроші чиновник вимагав та одержав від закарпатця за вирішення питання про зняття обмеження щодо відчуження транспортного засобу. Тепер народному обранцю-хабарнику загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

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