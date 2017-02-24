Підсумковий випуск новин “Вчасно” за 23.02.17 з Мар’яною Лошак. Більше новин дивіться і читайте тут tysa1.tv

У сьогоднішньому випуску новин ви дізнаєтесь про таке:1. Акція завершена. «Пересічники» завершИли акцію блокування міжнародного КПП в Ужгороді.

2. Віялових відключень не буде. Принаймні до 20 березня.

3. Знати, розуміти та діяти. В Ужгороді відкрили інсталяцію «Грані в кубі», покликану проінформувати закарпатців про торгівлю людьми.

4. Екскурс в історію. На Закарпатті покажуть 70 корон з усього світу.

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