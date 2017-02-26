Повернення народного артиста України у рідне Закарпаття. «Z-muse» (25.02.17)

Гостем програми «Z-muse» став наш земляк, всесвітньо відомий композитор Євген Федорович Станкович. Народний артист України, герой України, академік академії мистецтв. Митця вважають центральною фігурою в сучасній музиці України. Плідно працюючи з 1966 року, він написав 6 симфоній, 9 камерних симфоній, опери “Коли цвіте папороть” і Rustici, 6 балетів, велику кількість ораторіальних, камерно-вокальних та інструментальних робіт, а також музику для 6 спектаклів та більш ніж 100 фільмів.

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