Супутник Amos-3 Орбітальна позиція - 4° західної довготи Частота - 11 140 МГц Полярізація - горизонтальна Швидкість передачі даних (SR) - 30 000 Мсимв/с Корекція FEC - 3/4 Стандарт: DVB-S/MPEG-2 * це нові параметри прийому "Тиси-1" з 1 квітня 2017 року